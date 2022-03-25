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futebol

Confira os números de Roger Machado no comando do Grêmio

Treinador dirigiu o time em sete oportunidades e ainda oscila bastante nos resultados...
LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2022 às 11:30

Publicado em 25 de Março de 2022 às 11:30

Contratado para selar a paz no ambiente do Grêmio, o técnico Roger Machado conseguiu o seu primeiro feito positivo no cargo ao colocar o Tricolor na final do estadual.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Com pouco mais de um mês a frente da equipe, Roger desperta nos jogadores a vontade de brilhar pelo Tricolor e dá um pouco mais a sua cara no time.
Apesar do resultado ser positivo neste começo, o treinador ainda oscila na questão dos resultados e não apresenta uma regularidade.
Para entender um pouco mais o momento, Roger Machado alcançou a marca de sete jogos a frente do Tricolor diante do Inter e conheceu a terceira derrota.
Confira abaixo os números do comandante:
7 jogos
3 vitórias
3 derrotas
1 empate
12 gols marcados
6 gols sofridos
Crédito: (FOTO:LUCASUEBEL/GREMIOFBPA

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