Confira os números de Roger Machado no comando do Grêmio

Contratado para selar a paz no ambiente do Grêmio, o técnico Roger Machado conseguiu o seu primeiro feito positivo no cargo ao colocar o Tricolor na final do estadual.

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Com pouco mais de um mês a frente da equipe, Roger desperta nos jogadores a vontade de brilhar pelo Tricolor e dá um pouco mais a sua cara no time.

Apesar do resultado ser positivo neste começo, o treinador ainda oscila na questão dos resultados e não apresenta uma regularidade.

Para entender um pouco mais o momento, Roger Machado alcançou a marca de sete jogos a frente do Tricolor diante do Inter e conheceu a terceira derrota.

Confira abaixo os números do comandante:

7 jogos

3 vitórias

3 derrotas

1 empate

12 gols marcados

6 gols sofridos