Confira os números de Pablo Vojvoda no Fortaleza

Contratado no início do ano, Pablo Vojvoda está na história do Fortaleza. Sob o comando do argentino, o Leão garantiu uma vaga na Libertadores da América.
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Após chegar sob desconfiança, o treinador soube impor o seu estilo de maneira rápida e o elenco ‘comprou’ a sua ideia.
O resultado foi um time consistente e ofensivo, que agradou o torcedor nas arquibancadas e fez história no Campeonato Brasileiro.
Título e Campanhas
Além da vaga na Libertadores da América, Pablo Vojvoda conquistou o Campeonato Cearense e colocou o Tricolor do Pici na semifinal da Copa do Brasil.
Confira abaixo os números de Vojvoda:
46 jogos
21 vitórias
10 empates
15 derrotas