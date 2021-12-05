Confira os números de Pablo Vojvoda no Fortaleza

Contratado no início do ano, Pablo Vojvoda está na história do Fortaleza. Sob o comando do argentino, o Leão garantiu uma vaga na Libertadores da América.

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Após chegar sob desconfiança, o treinador soube impor o seu estilo de maneira rápida e o elenco ‘comprou’ a sua ideia.

O resultado foi um time consistente e ofensivo, que agradou o torcedor nas arquibancadas e fez história no Campeonato Brasileiro.

Título e Campanhas

Além da vaga na Libertadores da América, Pablo Vojvoda conquistou o Campeonato Cearense e colocou o Tricolor do Pici na semifinal da Copa do Brasil.

Confira abaixo os números de Vojvoda:

46 jogos

21 vitórias

10 empates

15 derrotas