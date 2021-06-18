Confira os números de Douglas Costa em sua estreia no Grêmio

Crédito: Jogador volta ao clube depois de 12 anos (Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Na noite desta quinta-feira, o Grêmio voltou a campo e acabou derrotado pelo Sport por 1 a 0, resultado que deixou o time na lanterna do Brasileirão.

Apesar do resultado adverso, a torcida do time gaúcho teve o que comemorar, já que Douglas Costa, principal contratação da temporada, fez a sua estreia.

Sem disputar uma partida oficial nos últimos quatro meses, o desempenho foi bem longe do esperado e a expectativa é de evolução nos próximos jogos.

Confira os números de Douglas Costa no jogo de estreia:

27 minutos em campo1 chute a gol2 dribles certos16 passes certos1 falta sofrida