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futebol

Confira os números de Douglas Costa em sua estreia no Grêmio

Meia-atacante entrou na reta final do confronto e ficou apenas 27 minutos dentro das quatro linhas...

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 21:24

LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 21:24
Crédito: Jogador volta ao clube depois de 12 anos (Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Na noite desta quinta-feira, o Grêmio voltou a campo e acabou derrotado pelo Sport por 1 a 0, resultado que deixou o time na lanterna do Brasileirão.
Apesar do resultado adverso, a torcida do time gaúcho teve o que comemorar, já que Douglas Costa, principal contratação da temporada, fez a sua estreia.
Sem disputar uma partida oficial nos últimos quatro meses, o desempenho foi bem longe do esperado e a expectativa é de evolução nos próximos jogos.
Confira os números de Douglas Costa no jogo de estreia:
27 minutos em campo1 chute a gol2 dribles certos16 passes certos1 falta sofrida
Fonte: SofaScore

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