Confira os jogos do Campeonato Espanhol nesta sexta-feira

Crédito: JAVIER SORIANO / AFP

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol e nesta sexta-feira dois jogos darão continuidade à 28ª rodada. Na Andaluzia, o Granada recebe o Getafe, que briga por uma vaga na Liga dos Campeões. Em Valência, Valencia e Levante fazem o clássico da cidade.

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GRANADA X GETAFEÀs 14h30 (de Brasília), Granada e Getafe se enfrentam no Estádio Nuevo Los Cármenes. A ESPN Brasil transmite a parte. No meio da tabela, o time da casa está a sete pontos da zona de classificação para a Liga Europa e uma classificação parece improvável.

O Getafe, por outro lado, fazia grande temporada até a paralisação por conta da pandemia de coronavírus. Em quarto lugar com 46 pontos, o time que tem o atacante Deyverson, ex-Palmeiras, sonha com a classificação para a maior competição de clubes do planeta.

Granada: Rui Silva; Duarte, Sanchez e Vallejo; Neva, Eteki, Gonalons e Diaz; Fernandez, Soldado e Machis.

Getafe: Soria; Suarez, Dakonam, Etxeita e Nyom; Kenedy, Etebo, Ndiaye e Cucurella; Molina e Angel.E MAIS:Mensagem de Róger Guedes, Evandro na mira do Furacão... Confira a manhã do mercado!Confira 20 craques para voltar a ver em ação com o retorno da La LigaApós tropeço em casa, RB Leipzig visita o Hoffenheim no AlemãoJuventus e Milan se enfrentam pela Copa da Itália no primeiro jogo do país após pandemia de coronavírusCopa do Mundo de 2010, na África do Sul, completa 10 anos de sua estreiaVALENCIA X LEVANTENo Estádio Mestalla, Valencia e Lavante se enfrentam no dérbi valenciano. A partida acontece às 17h (de Brasília). O jogo terá transmissão da Fox Premium. Os "Che" ainda sonham com a Liga dos Campeões, mas o mais perto, hoje, é a Liga Europa. Com 42 pontos e em sétimo, o clube está a quatro pontos do Getafe, primeiro do G-4.

O Levante está praticamente cumprindo tabela na La Liga. Com 33 pontos, o clube está em 13º, a oito pontos da zona de rebaixamento. Apesar de ainda correr risco de cair para a segunda divisão, um descenso é improvável.

Valencia: Cillessen; Wass, Diakhaby, Gabriel Paulista e Gayà; Florenzi, Parejo, Soler e Ferrán Torres; Rodrigo e Gameiro.