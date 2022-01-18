Confira os jogos desta quarta-feira da Copa Africana de Nações

Nesta quarta-feira, a Copa Africana de Nações realiza as duas partidas da 3ª rodada do Grupo D entre Guiné-Bissau contra Nigéria e Egito contra o Sudão. Na chave, apenas a seleção de Augustine Eguavoen está classificada às oitavas de final, enquanto Salah é a grande esperança dos egípcios no torneio.GUINÉ-BISSAU X NIGÉRIAA Nigéria, com 100% de aproveitamento no Grupo D e já classificada e com a liderança da chave garantida, encara Guiné-Bissau às 16h (horário de Brasília). A seleção de Baciro Candé não aspira grandes chances, principalmente após perder para o Egito e somar um ponto na Copa Africana de Nações.