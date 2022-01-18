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Confira os jogos desta quarta-feira da Copa Africana de Nações

Nigéria enfrenta Guiné-Bissau para cumprir tabela, pois irá terminar o Grupo D na liderança, enquanto Egito busca confirmar favoritismo contra o Sudão...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 13:30

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 13:30

Nesta quarta-feira, a Copa Africana de Nações realiza as duas partidas da 3ª rodada do Grupo D entre Guiné-Bissau contra Nigéria e Egito contra o Sudão. Na chave, apenas a seleção de Augustine Eguavoen está classificada às oitavas de final, enquanto Salah é a grande esperança dos egípcios no torneio.GUINÉ-BISSAU X NIGÉRIAA Nigéria, com 100% de aproveitamento no Grupo D e já classificada e com a liderança da chave garantida, encara Guiné-Bissau às 16h (horário de Brasília). A seleção de Baciro Candé não aspira grandes chances, principalmente após perder para o Egito e somar um ponto na Copa Africana de Nações.
> Veja a tabela da Copa Africana de Nações
EGITO X SUDÃO​No mesmo horário, o Egito encara o Sudão e busca a vitória para se classificar na vice-liderança do Grupo D, uma vez que não tem como ultrapassar a Nigéria por ter perdido no confronto direto, que é o primeiro critério de desempate. O time de Carlos Queiroz torce por um bom dia de Salah para conquistar os três pontos.
Crédito: EgitoconfiaemSalahparaavançaràsoitavasdefinaldaCopaAfricanadeNações(DANIELBELOUMOUOLOMO/AFP

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