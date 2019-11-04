Confira os jogos das oitavas do Mundial Sub-17 que serão no Kleber Andrade

Depois de receber doze partidas da primeira fase da Copa do Mundo Sub-17, esta semana o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, vai abrir seus portões para os jogos das oitavas de final da competição internacional. Após o fim da etapa de grupos na noite deste domingo (03) foi definido, de acordo com os cruzamentos já previstos, que Paraguai x Argentina, e Equador x Itália serão disputados no Klebão, na próxima quinta-feira (07).