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Copa do Mundo

Confira os jogos das oitavas do Mundial Sub-17 que serão no Kleber Andrade

Na próxima quinta-feira (07), o estádio abre os portões para as partidas de mata-mata da competição internacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2019 às 23:03

Publicado em 03 de Novembro de 2019 às 23:03

Torcida argentina marcou presença no Kleber Andrade Crédito: Vitor Jubini
Confira os jogos das oitavas do Mundial Sub-17 que serão no Kleber Andrade
Depois de receber doze partidas da primeira fase da Copa do Mundo Sub-17, esta semana o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, vai abrir seus portões para os jogos das oitavas de final da competição internacional. Após o fim da etapa de grupos na noite deste domingo (03) foi definido, de acordo com os cruzamentos já previstos, que Paraguai x Argentina, e Equador x Itália serão disputados no Klebão, na próxima quinta-feira (07). 

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Equador e Itália vão abrir o dia de jogos no Kleber Andrade. As duas equipes duelam às 16h30. Paraguai e Argentina fecham a noite na partida que está marcada para às 20h.  Equatorianos, paraguaios e italianos vão atuar em Cariacica pela primeira vez na competição internacional. Já Argentina conhece bem o palco do jogo, já que fez todas as suas partidas no Klebão. 
Os ingressos para as partidas estão à venda no site fifa.com/tickets e também podem ser adquiridos nas bilheterias do Kleber Andrade até o dia da partida.  Assim como as entradas para os jogos das quartas de final, que acontecem no próximo domingo (10).

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