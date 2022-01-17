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Confira os jogos da Copa Africana de Nações desta terça-feira

Oito seleções entram em campo nesta sexta-feira para disputar a última rodada da fase de grupos do torneio em busca de uma vaga nas oitavas de final...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 11:06

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 11:06

Nesta terça-feira, a Copa Africana de Nações irá realizar quatro partidas pelos Grupos B e C. Senegal e Guiné buscam confirmar favoritismo mostrado até aqui e avançar às oitavas de final, enquanto Gana busca primeira vitória na competição.MALAWI X SENEGAL​A equipe de Sadio Mané entra em campo às 13h (horário de Brasília) e busca a classificação às oitavas de final. Apesar do favoritismo de Senegal, Malawi está com apenas um ponto a menos do que a seleção dirigida por Aliou Cissé e quer aprontar em busca de uma vaga inesperada até a próxima fase.
> Veja a tabela da Copa Africana de Nações
ZIMBÁBUE X GUINÉGuiné, já classificada para a fase seguinte, também entra em campo às 13h (horário de Brasília) e sonha em encerrar o Grupo B na liderança visando enfrentar um adversário mais acessível nas oitavas de final. Zimbábue sofreu duas derrotas e irá apenas cumprir tabela.
GABÃO X MARROCOSO confronto coloca frente a frente as duas principais equipes do Grupo C e o duelo ocorre às 16h (horário de Brasília). Marrocos já está classificado com seis pontos, mas a seleção comandada por Patrice Neveu soma quatro pontos e pode encerrar a chave na liderança em caso de vitória.
GANA X COMORES​Gana entra em campo às 16h (horário de Brasília) e busca sua primeira vitória na Copa Africana de Nações. A equipe de Milovan Rajevac encara a pior equipe do Grupo C e tem grandes chances de se classificar em caso de vitória com a possibilidade de conseguir uma das quatro melhores campanhas dentre os times que terminarem na 3ª colocação de suas chaves.
Crédito: SenegaleGuinébuscamclassificaçãonoGrupoB(PIUSUTOMIEKPEI/AFP

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