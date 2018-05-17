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Calendário da Copa

Confira os dias e horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

Faltam 30 dias para o Mundial! Até a final do Mundial - e a gente espera que a Seleção chegue lá - serão sete jogos

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 15:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 15:16
A Copa é logo ali! Há um mês da estreia do Brasil no Mundial, contra a Suíça, no dia 17 de junho, o que a gente quer saber mesmo é quais são as datas e os horários que a Seleção vai entrar em campo e o país vai parar a rotina diária para torcer pelos comandados de Tite.
Até a final do Mundial - e a gente espera que a Seleção chegue lá - serão sete jogos. O Brasil está no grupo E, ao lado de Costa Rica, Sérvia e Suíça.
Neymar, Gabriel Jesus e companhia estreiam na Copa do Mundo no dia 17 de junho Crédito: Divulgação
PRIMEIRA FASE
Brasil x Suíça - 17 de junho (domingo) às 15 horas
Brasil x Costa Rica - 22 de junho (sexta) às 9 horas
Brasil x Sérvia - 27 de junho (quarta) às 15 horas
FASE ELIMINATÓRIA
Passados os três confrontos da primeira fase, as seleções passam a disputar confrontos de mata-mata e aí, é proibido perder. As duas melhores seleções de cada grupo avançam para a fase eliminatória. Nas oitavas equartas de final, o adversário, data e horário do jogo do Brasil vai depender se a Seleção vai se classificar em primeiro ou segundo lugar do grupo.
OITAVAS DE FINAL
Se classificar em 1º lugar no grupo E, o Brasil enfrenta o 2º colocado do grupo F: 02 de julho (segunda), às 11 horas
Se classificar em 2º lugar no grupo E, o Brasil enfrenta o 1º colocado do grupo F: 03 de julho (terça), às 11 horas
QUARTAS DE FINAL
Se for 1º do grupo: Brasil joga dia 06 de julho (sexta), às 15 horas
Se for 2º do grupo: Brasil joga dia 07 de julho (sábado) às 11 horas
SEMINAL
Se for 1º do grupo: Brasil joga dia 10 de julho (terça) às 15 horas
Se for 2º do grupo: Brasil joga dia 11 de julho (quarta) às 15 horas
DISPUTA DE 3º LUGAR
Se o Brasil perder a semifinal: disputa o terceiro lugar no dia 14 de julho (sábado) às 11 horas
FINAL
A decisão do Mundial acontece dia 15 de julho (domingo) às 12 horas

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