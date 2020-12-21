Confira os confrontos e datas das semis da Taça da Liga de Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol sorteou os confrontos das semifinais da Taça da Liga nesta segunda-feira. O Sporting irá encarar o Porto no dia 19 de janeiro, enquanto o Braga, atual campeão do torneio, irá decidir seu destino contra o Benfica, sete vezes vencedor da competição, no dia 20 de janeiro.

Na última semana, as quatro principais equipes do país conquistaram suas vagas para o Final Four. Os confrontos irão acontecer em sede única, em Leiria, e a Taça da Liga será o primeiro título a ser conquistado por uma equipe portuguesa na temporada.Além desta competição, os quatro times também estão presentes na fase de oitavas de final da Taça de Portugal, que será disputada na semana anterior. Alguns confrontos da Copa já estão definidos, mas quatro partidas da fase anterior serão realizadas nesta quarta-feira.