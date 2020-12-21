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futebol

Confira os confrontos e datas das semis da Taça da Liga de Portugal

Sporting irá encarar o Porto, enquanto o Braga irá duelar contra o Benfica em janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 10:28

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 10:28

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
A Federação Portuguesa de Futebol sorteou os confrontos das semifinais da Taça da Liga nesta segunda-feira. O Sporting irá encarar o Porto no dia 19 de janeiro, enquanto o Braga, atual campeão do torneio, irá decidir seu destino contra o Benfica, sete vezes vencedor da competição, no dia 20 de janeiro.
> Veja a tabela do Campeonato Português
Na última semana, as quatro principais equipes do país conquistaram suas vagas para o Final Four. Os confrontos irão acontecer em sede única, em Leiria, e a Taça da Liga será o primeiro título a ser conquistado por uma equipe portuguesa na temporada.Além desta competição, os quatro times também estão presentes na fase de oitavas de final da Taça de Portugal, que será disputada na semana anterior. Alguns confrontos da Copa já estão definidos, mas quatro partidas da fase anterior serão realizadas nesta quarta-feira.

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