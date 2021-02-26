Confira os confrontos das oitavas de final da Europa League:

A Uefa sorteou os confrontos das oitavas de final da Liga Europa nesta sexta-feira. O confronto mais aguardado será entre Manchester United e Milan, dois times que juntos somam 10 títulos de Champions League. Além deste duelo, o Arsenal reencontra o Olympiacos após ter sido eliminado para o time grego na última edição do torneio.Os jogos de ida estão marcados para o próximo dia 11 de março, enquanto as partidas de volta serão realizadas no dia 18 de março. A final desta temporada será disputada em Gdansk, na Polônia, como havia sido programada para acontecer em 2021. A decisão está marcada para acontecer no dia 26 de maio.