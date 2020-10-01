Futebol

Confira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil

O Flamengo vai enfrentar o Athletico-PR, seu algoz na última edição do torneio. Já o Botafogo encara o Cuiabá

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 12:08

Redação de A Gazeta

Sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil aconteceu neta quinta (01) Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil foram sorteados na manhã  desta quinta-feira (01), em sorteio na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com pote único, não havia separação para clubes que disputam ou disputaram a Copa Libertadores da América deste ano. Os jogos serão disputados na última semana deste mês de outubro e na primeira de novembro.

OS CONFRONTOS 

  • Santos x Ceará 
  • Juventude x Grêmio 
  • Botafogo x Cuiabá 
  • Flamengo x Athletico-PR 
  • Atlético-GO x Internacional 
  • Palmeiras x Bragantino 
  • Corinthians x América-MG
Ceará, Cuiabá, Juventude, São Paulo, Flamengo, Internacional, Palmeiras e América-MG decidem o confronto em casa.
Destes, no ano passado o Cuiabá venceu a Copa Verde, o Fortaleza conquistou a Copa do Nordeste e o Bragantino ganhou a Série B do Campeonato Brasileiro. Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo estavam classificados para a Copa Libertadores deste ano. Por isso estes times entraram somente agora. América-MG, Atlético-GO, Botafogo, Ceará e Juventude vem avançando desde o início desta Copa do Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Dois acidentes deixam 5 feridos em Itapemirim e Rio Novo do Sul
Dois acidentes deixam cinco feridos no Sul do ES em menos de 12 horas
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
Vídeo mostra caminhonete atropelando cadela no ES; polícia investiga
Carteira de trabalho digital.
Carteira assinada segue valiosa, mas liberdade de escolha também passou a ser

