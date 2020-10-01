Confira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil

Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil foram sorteados na manhã desta quinta-feira (01), em sorteio na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com pote único, não havia separação para clubes que disputam ou disputaram a Copa Libertadores da América deste ano. Os jogos serão disputados na última semana deste mês de outubro e na primeira de novembro.
OS CONFRONTOS
- Santos x Ceará
- Juventude x Grêmio
- Botafogo x Cuiabá
- Flamengo x Athletico-PR
- Atlético-GO x Internacional
- Palmeiras x Bragantino
- Corinthians x América-MG
Ceará, Cuiabá, Juventude, São Paulo, Flamengo, Internacional, Palmeiras e América-MG decidem o confronto em casa.
Destes, no ano passado o Cuiabá venceu a Copa Verde, o Fortaleza conquistou a Copa do Nordeste e o Bragantino ganhou a Série B do Campeonato Brasileiro. Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo estavam classificados para a Copa Libertadores deste ano. Por isso estes times entraram somente agora. América-MG, Atlético-GO, Botafogo, Ceará e Juventude vem avançando desde o início desta Copa do Brasil.