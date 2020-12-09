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Confira os classificados às oitavas da Champions e data do sorteio

Com o fim dos jogos desta quarta-feira da Liga dos Campeões, os 16 melhores times da Europa avançaram para a fase de mata-mata em busca do principal título do continente...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 19:14

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 19:14

Crédito: MATTHEW CHILDS / POOL / AFP
Com o fim dos jogos da Liga dos Campeões desta quarta-feira, o mundo pôde conhecer os 16 times classificados para a Liga dos Campeões. Camisas de peso ainda seguem no torneio, mas a competição também promoveu surpresas aos torcedores. Confira os classificados em seus respectivos potes para o chaveamento que irá acontecer na próxima segunda-feira, em Nyon, na sede da Uefa.
> Veja a tabela da Liga dos Campeões
Pote 1: Bayern, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Dortmund, Juventus e Paris Saint-Germain.
Pote 2: Atlético de Madrid, Borussia Monchengladbach, Porto, Atalanta, Sevilla, Lazio, Barcelona e RB Leipzig.
Vale lembrar que no sorteio das oitavas de final não pode haver confrontos entre clubes do mesmo país ou entre equipes que pertenciam ao mesmo grupo.

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