Confira os 32 bairros selecionados para a Taça EDP das Comunidades

Com número expressivo de inscrições, quase 100 ao todo, a organização da Taça EDP das Comunidades divulgou nesta quarta-feira (11) os 32 bairros selecionados para participar da 2ª edição do torneio. Aracruz, Cariacica, Serra, Vila Velha, Vitória, Guarapari e Fundão garantiram representantes.

Taça EDP das Comunidades Crédito: Globoesporte.com

Criado no ano de 2014 para integrar e despertar o espírito esportivo nos bairros da Grande Vitória, a Taça é uma iniciativa que surgiu da parceria entre a Rede Gazeta, a EDP e a Central das Comunidades (CDC).

As 32 comunidades selecionadas são: Aracruz (Caieiras Velha), Cariacica (Flexal, Porto de Santana, Jardim Botânico, Nova Brasília, Nova Rosa da Penha, Padre Gabriel e São Francisco), Fundão (Praia Grande), Guarapari (Muquiçaba), Serra (Balneário de Carapebus, Central Carapina, Feu Rosa, Jardim Carapina, Planalto Serrano, Taquara II e Vila Nova de Colares), Vila Velha (Araçás, Normília da Cunha, Parque Residencial Terra Vermelha, Santa Rita, Rio Marinho e São Torquato) e Vitória (Alagoanos, Andorinhas, Bairro da Penha, Gurigica, Inhanguetá, Itararé, Resistência, São Benedito e São José - São Pedro IV).

Estamos muito felizes com o sucesso da Taça EDP das Comunidades. Além da valorização do esporte, a ação irá proporcionar levarmos às comunidades informação sobre consumo eficiente de energia, segurança com a rede elétrica, e facilitando o acesso aos nossos serviços. Temos certeza que as 32 equipes escolhidas farão um lindo espetáculo em campo, João Brito Martins, diretor da EDP no Espírito Santo.

Para o diretor de esportes da CDC, Eduardo Alves, a participação das comunidades foi muito expressiva.

A edição 2018 da Taça EDP das Comunidades recebeu 89 solicitações de inscrições. Isso representa muito para nós da organização, pois percebemos o quanto projetos como este são importantes. A iniciativa levará uma série de ações de inclusão social, além da competição de futebol entre os adolescentes que formarão as seleções das comunidades beneficiadas."

Este ano, a grande novidade é o prêmio Bairro Campeão, em que a comunidade vencedora receberá uma benfeitoria da EDP em alguma praça, parque ou quadra de esportes do seu bairro no valor de 30 mil reais. A definição do espaço que receberá melhorias deve ser em comum acordo entre as partes.

PRÓXIMAS ETAPAS

Agora, as 32 comunidades selecionadas devem fazer a inscrições de seus atletas de 15 a 17 anos. Os jovens irão participar de peneiras que ocorrerão em dois finais de semana: dias 28 e 29 de abril e 5 e 6 de maio.

CRONOGRAMA

28 e 29 de abril e 5 e 6 de maio: dias em que ocorrerão as peneiras dos atletas;

10 de maio: congresso técnico para apresentar a mecânica e as regras, sorteio das chaves, palestra motivacional de profissionais do futebol, presença dos representantes das comunidades, entre outros. O fórum será na Rede Gazeta;

12 de maio: festa de abertura da Taça EDP das Comunidades;

13, 19 e 20 de maio: jogos da fase classificatória;

26 e 27 de maio: jogos de oitavas e quartas de final;

2 de junho: jogos das semifinais;