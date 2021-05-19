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futebol

Confira os 10 primeiros jogos do Vitória na Série B

Leão abre o torneio fora de casa, mas tem a esperança de criar um bom desempenho no Barradão...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 20:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mai 2021 às 20:41
Crédito: Maurícia da Matta/EC Vitória
A partir do dia 28 de maio, o Vitória abre a sua terceira temporada na Série B e sabe que precisa dar uma resposta ao seu torcedor, que exige uma participação mais digna no cenário nacional.
+ Mbappé impõe condições ao PSG, Kane movimenta o mercado inglês… O Dia do Mercado
Ciente que a missão não será fácil, o técnico Rodrigo Chagas aposta no início positivo para elevar o ânimo da equipe e, quem sabe, fazer frente aos gigantes da competição.
Fator Casa
Apesar de não contar com a torcida devido as restrições da Covid-19, o Barradão continua uma arma importante para o Leão. Caso tenha um desempenho de 100%, Rodrigo Chagas e seus comandados terão uma grande oportunidade de mudar a história do clube na temporada 2021.
Veja o calendário das 10 primeiras rodadas:
Guarani – ForaNáutico – CasaOperário – CasaRemo – ForaBrusque – CasaCoritiba – ForaLondrina – CasaConfiança – ForaSampaio Corrêa - CasaBrasil de Pelotas - Fora

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