Confira os 10 primeiros jogos do Vitória na Série B

Crédito: Maurícia da Matta/EC Vitória

A partir do dia 28 de maio, o Vitória abre a sua terceira temporada na Série B e sabe que precisa dar uma resposta ao seu torcedor, que exige uma participação mais digna no cenário nacional.

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Ciente que a missão não será fácil, o técnico Rodrigo Chagas aposta no início positivo para elevar o ânimo da equipe e, quem sabe, fazer frente aos gigantes da competição.

Fator Casa

Apesar de não contar com a torcida devido as restrições da Covid-19, o Barradão continua uma arma importante para o Leão. Caso tenha um desempenho de 100%, Rodrigo Chagas e seus comandados terão uma grande oportunidade de mudar a história do clube na temporada 2021.

Veja o calendário das 10 primeiras rodadas: