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Futebol Feminino

Confira onde comprar ingressos para Flamengo e Corinthians no feriado

Equipes fazem o jogo de ida da semifinal do Brasileirão neste domingo (08), no Kleber Andrade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2019 às 15:54

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 15:54

O torcedor que quiser assistir ao jogo de ida das semifinais do Brasileirão Feminino, entre Flamengo e Corinthians, marcado para este domingo (08), às 14h, no Kleber Andrade, em Cariacica, deve ficar atento aos postos de venda neste final de semana de feriado. Foram colocados à venda um total de 16.500 ingressos, que serão vendidos a R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia). Veja os pontos de venda. 
Flamengo x Corinthians Crédito: Divulgação/CBF
Sábado (07) 
Bilheterias de Kleber Andrade: 10h às 17h 
Lojas Ademar Cunha (Campo Grande, Laranjeiras e Centro de Vila Velha): 9h às 15h
Casa do torcedor (Galeria do OK, na Reta da Penha): 9h às 18h  
Domingo (08)
Bilheterias de Kleber Andrade:  A partir das 9h
 

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