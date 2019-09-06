Confira onde comprar ingressos para Flamengo e Corinthians no feriado

O torcedor que quiser assistir ao jogo de ida das semifinais do Brasileirão Feminino, entre, marcado para este domingo (08), às 14h, no, em, deve ficar atento aos postos de venda neste final de semana de feriado. Foram colocados à venda um total de 16.500 ingressos, que serão vendidos a R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia). Veja os pontos de venda.