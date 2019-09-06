Confira onde comprar ingressos para Flamengo e Corinthians no feriado

O torcedor que quiser assistir ao jogo de ida das semifinais do Brasileirão Feminino, entre Flamengo e Corinthians, marcado para este domingo (08), às 14h, no Kleber Andrade, em Cariacica, deve ficar atento aos postos de venda neste final de semana de feriado. Foram colocados à venda um total de 16.500 ingressos, que serão vendidos a R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia). Veja os pontos de venda.
Sábado (07)
Bilheterias de Kleber Andrade: 10h às 17h
Lojas Ademar Cunha (Campo Grande, Laranjeiras e Centro de Vila Velha): 9h às 15h
Casa do torcedor (Galeria do OK, na Reta da Penha): 9h às 18h
Domingo (08)
Bilheterias de Kleber Andrade: A partir das 9h