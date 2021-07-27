Confira oito nomes que podem sair do Manchester United

Crédito: TIM KEETON / POOL / AFP

O Manchester United vem investindo pesado nesta janela de transferências. Os Diabos Vermelhos já confirmaram a contratação de Jadon Sancho, estão próximos de anunciar Raphael Varane, buscam Trippier e um meia. No entanto, a equipe de Solskjaer precisa se desfazer de alguns nomes e fazer dinheiro. Segundo o "The Telegraph", alguns nomes estão na rampa da transferência.Confira os nomes de quem pode deixar o Manchester United:

Paul Pogba - A venda do francês pode significar a solução dos problemas financeiros do clube. O Paris Saint-Germain tem interesse no meia e deve ter que pagar cerca de 50 milhões de euros (R$ 306 milhões) para que o meio-campista deixe as instalações do Old Trafford. No entanto, os Red Devils gostariam de renovar o contrato do camisa seis.

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Anthony Martial - O atacante francês chegou ao Manchester United com muita expectativa em 2015, mas vem perdendo espaço na equipe de Solskjaer ano após ano. O clube inglês está disposto a aceitar ofertas por cerca de 30 milhões de euros (R$ 183 milhões), mas também cogita envolver o centroavante em uma troca com o Dortmund por Haaland.

Jesse Lingard - O meia-atacante não vinha sendo aproveitado no time dos Red Devils e foi emprestado para o West Ham na janela de janeiro. Com a camisa dos Hammers, o inglês conseguiu muito sucesso e Solskjaer conta com o atleta no planejamento da temporada. No entanto, os londrinos sonham com o retorno do jogador.

Diogo Dalot - O lateral português, assim como Lingard, também foi emprestado pelo Manchester United. O atleta jogou a última temporada pelo Milan, participou de 33 partidas e deixou saudades na equipe rossonera. O ala é avaliado em 10 milhões de euros (R$ 61 milhões).

David De Gea - O goleiro espanhol é um dos nomes mais contestados pelos torcedores dos Diabos Vermelhos. Além disso, o alto salário do veterano de 30 anos, um dos maiores do plantel, joga contra a sua permanência. O clube de Old Trafford também confirmou a chegada de Tom Heaton para compor o elenco.

Alex Telles - O lateral-esquerdo brasileiro chegou com grande expectativa após boas temporadas com a camisa do Porto. No entanto, a ótima temporada de Luke Shaw não abriu brechas para que Telles tivesse muitas chances. No entanto, o Manchester United já recusou oferta da Roma pelo ala canhoto.

Andreas Pereira - O meio-campista brasileiro esteve emprestado para a Lazio na última temporada. Apesar de ter retornado ao Manchester United, o atleta busca uma saída de Old Trafford e sonha com o retorno para a equipe dirigida por Maurizio Sarri.