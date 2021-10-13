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futebol

Confira o retrospecto do Ceará enfrentando como visitante o São Paulo

Saldo histórico do Vozão quando joga fora de casa diante dos paulistas não é positivo...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 10:52

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 10:52

Crédito: No primeiro turno, empate em 1 a 1 na Arena Castelão (Rubens Chiri/saopaulofc.net
A próxima oportunidade que o Ceará vai ter de conseguir a sua primeira vitória como visitante na atual edição do Campeonato Brasileiro aparecerá na próxima quinta-feira (14) quando o time visitará o São Paulo, no Morumbi, às 19h (de Brasília). >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAté o presente momento, a equipe atualmente dirigida pelo técnico Tiago Nunes fez somente seis pontos dos 33 disputados até aqui na competição longe da Arena Castelão. Ou seja, o clube de Porangabuçu tem o retrospecto de seis empates e cinco derrotas.
Além de superar o retrospecto da atual campanha no Brasileirão, o Vozão vai precisar também contrariar o retrospecto histórico quando enfrenta em condição de visitante a equipe paulista, já que o saldo total é de somente uma vitória e um empate em 11 partidas.
A única vez que o Ceará derrotou o São Paulo foi na partida de ida pelas oitavas de final na Copa do Brasil de 2015. Jogando no Morumbi, o time então dirigido por Marcelo Cabo fez 2 a 1 com dois gols marcados por Rafael Costa com Alexandre Pato fazendo o tento adversário. Porém, a vantagem não foi suficiente para a classificação já que, na volta, o Alvinegro perdeu na capital cearense por 3 a 0.
A partida desta semana também tem importância pensando na classificação por se tratar de duas equipes que frequentam uma região perigosamente próxima a zona de rebaixamento. Enquanto o Vozão tem 19 unidades na 14ª colocação, seu adversário tem somente um ponto a mais e está imediatamente à frente na tabela.

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