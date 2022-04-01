Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Confira o retrospecto da Seleção Brasileira contra Suíça, Sérvia e Camarões em Copas do Mundo
futebol

Confira o retrospecto da Seleção Brasileira contra Suíça, Sérvia e Camarões em Copas do Mundo

Brasil nunca venceu a Suíça em Mundiais, mas tem 100% de aproveitamento contra Camarões...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 15:56

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 15:56

Embora nunca tenha vencido a Suíça em Copas do Mundo, a Seleção Brasileira possui um histórico positivo contra as equipes que irá enfrentar no Grupo G, no Mundial do Qatar. Diante de Sérvia e Camarões, os Canarinhos possuem 100% de aproveitamento.HISTÓRICO CONTRA A SUÍÇA​Na fatídica Copa do Mundo de 1950, o Brasil estava no Grupo 1 e encarou a Suíça. Apesar de sair duas vezes atrás no marcados, os europeus correram atrás do resultado e conquistaram um empate por 2 a 2. Já em 2018, a Seleção novamente empatou com os suíços, mas desta vez por 1 a 1.
> Veja os grupos da Copa do Mundo
HISTÓRICO CONTRA A SÉRVIA​A Seleção Brasileira encarou a Sérvia em Copas do Mundo apenas na Rússia, onde conquistou uma vitória segura por 2 a 0. No entanto, o país já pertenceu a Iugoslávia, que surgiu após a 1ª Guerra Mundial e englobava os territórios que atualmente pertencem a Sérvia, Croácia. Eslovênia, Macedônia do Norte, Bósnia e Herzegovina e Montenegro.
Se traçarmos o histórico de jogos do Brasil contra a Iugoslávia em Copas do Mundo, o equilíbrio prevalece. Os Canarinhos possuem uma derrota, em 1930, no primeiro Mundial da história, uma única vitória, em 1950, e dois empates, em 1954 e 1974.
HISTÓRICO CONTRA CAMARÕES​Já contra Camarões, o Brasil possui 100% de aproveitamento e um número grande de gols marcados. Em 1994, a Seleção Brasileira derrotou a equipe de Roger Milla por 3 a 0, enquanto no Mundial de 2014, disputado em território nacional, a equipe até então comandada por Felipão goleou os Leões por 4 a 1.
Crédito: BrasiltemhistóricopositivocontrarivaisdoGrupoGdaCopadoMundo(CARLDESOUZA/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

No Estado, mais de 3 mil crianças são registradas apenas com o nome da mãe a cada ano. Desde 2020, esse número se aproxima de 21 mil registros sem identificação paterna
Nova plataforma facilita acesso a reconhecimento de paternidade no ES
Saiba quais os melhores modelos de máquina de lavar roupas em 2026
Imagem BBC Brasil
Reino Unido se prepara para escassez de comida causada por guerra no Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados