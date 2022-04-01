Confira o retrospecto da Seleção Brasileira contra Suíça, Sérvia e Camarões em Copas do Mundo

Embora nunca tenha vencido a Suíça em Copas do Mundo, a Seleção Brasileira possui um histórico positivo contra as equipes que irá enfrentar no Grupo G, no Mundial do Qatar. Diante de Sérvia e Camarões, os Canarinhos possuem 100% de aproveitamento.HISTÓRICO CONTRA A SUÍÇA​Na fatídica Copa do Mundo de 1950, o Brasil estava no Grupo 1 e encarou a Suíça. Apesar de sair duas vezes atrás no marcados, os europeus correram atrás do resultado e conquistaram um empate por 2 a 2. Já em 2018, a Seleção novamente empatou com os suíços, mas desta vez por 1 a 1.

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HISTÓRICO CONTRA A SÉRVIA​A Seleção Brasileira encarou a Sérvia em Copas do Mundo apenas na Rússia, onde conquistou uma vitória segura por 2 a 0. No entanto, o país já pertenceu a Iugoslávia, que surgiu após a 1ª Guerra Mundial e englobava os territórios que atualmente pertencem a Sérvia, Croácia. Eslovênia, Macedônia do Norte, Bósnia e Herzegovina e Montenegro.

Se traçarmos o histórico de jogos do Brasil contra a Iugoslávia em Copas do Mundo, o equilíbrio prevalece. Os Canarinhos possuem uma derrota, em 1930, no primeiro Mundial da história, uma única vitória, em 1950, e dois empates, em 1954 e 1974.

HISTÓRICO CONTRA CAMARÕES​Já contra Camarões, o Brasil possui 100% de aproveitamento e um número grande de gols marcados. Em 1994, a Seleção Brasileira derrotou a equipe de Roger Milla por 3 a 0, enquanto no Mundial de 2014, disputado em território nacional, a equipe até então comandada por Felipão goleou os Leões por 4 a 1.