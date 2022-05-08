Confira o resumo dos jogos pela Série C neste sábado

Com cinco jogos disputados neste sábado, a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série C sofreu algumas modificações. Entre os destaques, ficaram as vitórias do Mirassol, que dorme na liderança da competição, além de Ferroviário, Botafogo-PB e Brasil de Pelotas que também triunfaram na rodada. Confira abaixo o resumo das partidas.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSMirassol 1x0 Campinense

Lutando para manter-se na ponta da tabela de classificação, o Mirassol recebeu o Campinense, na manhã deste sábado, no José Maria de Campos Maia. E se deu bem. Apesar do primeiro tempo sem gols, na etapa final, Pará, aos 38 minutos, garantiu o feito ao Leão.

Com o resultado, os mandantes permaneceram na liderança, chegando agora aos 11 pontos. Já os visitantes, por conta do tropeço fora de casa, acabaram ficando na 9ª colocação com 7 pontos.

Ferroviário-CE 2x0 São José-RS

Lutando para permanecer na briga pelo G-8, Ferroviário e São José mediram forças no estádio Elzir Cabral, em Fortaleza. E o Tubarão acabou levando a melhor. Marcando seus gols na etapa final com Wagninho e Edson Carius, fechou a conta em 2 a 0 para alegria de seus torcedores.

Com o resultado, a equipe da casa chegou aos 9 pontos, chegando à 3ª colocação, enquanto os visitantes, por conta do revés, despencaram para a 14ª posição com seus 5 pontos somados até o momento.

Manaus 0x0 Confiança-SE

Brigando por situações opostas, somente a vitória interessava a Manaus e Confiança, na tarde deste sábado, na Arena da Amazônia. Porém, mesmo com as duas equipes tentando buscar o gol a todo momento, o placar acabou não sofrendo modificações ficando no 0 a 0.

Com o resultado, a equipe amazonense chegou aos 8 pontos, saltando para a 5ª posição, enquanto o Dragão, por conta do tropeço, acabou estacionando na 19ª colocação com apenas 2 pontos.

Botafogo-PB 2x1 Altos-PI

De olho no G-8, o Botafogo-PB sabia que não teria vida fácil diante do Altos, que estava disposto a sair da zona de rebaixamento, no estádio Almeidão, em João Pessoa. Porém, fez valer o fator casa e se deu bem. Após abrir vantagem com gols de Gustavo Coutinho e Nadson, o Jacará ainda conseguiu descontar com Betinho, mas a reação parou por aí, fechando a conta em 2 a 1.

Com o resultado, o clube paraibano chegou aos 9 pontos, pulando para a 4ª colocação, enquanto a equipe piauiense, por conta do tropeço, seguiu no Z-4, mais precisamente na 18ª posição, com seus 3 pontos somados.

Brasil de Pelotas 1x0 Remo

No duelo entre as equipes que acabaram rebaixadas na última edição da Série B, Brasil de Pelotas e Remo fizeram o último jogo deste sábado. E o Xavante não decepcionou sua torcida. Ainda na etapa inicial, Karl, aproveitando rebote, mandou uma bomba para estufar a rede rival, fechando a conta em 1 a 0.

Com o resultado, a equipe gaúcha deixou o Z-4, pulando para a 12ª colocação, agora com 6 pontos. Já o time paraense, por conta do revés, acabou estacionando na 10ª colocação com seus 7 pontos, desperdiçando a chance de chegar ao G-8.

Sequência da 5ª rodada:

08/05:​Ypiranga x FlorestaAtlético-CE x FigueirenseABC x Volta RedondaPaysandu x Botafogo-SP

09/05:Aparecidense x Vitória