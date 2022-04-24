Confira o resumo dos jogos de sábado do Brasileirão Série C

Com a bola rolando no Campeonato Brasileiro da Série C, cinco jogos foram disputados neste sábado, todos válidos pela 3ª rodada.

Entre os destaques, as vitórias de Botafogo-PB e Confiança que fizeram os times subirem na classificação. No único duelo pela manhã, o líder Botafogo-SP manteve sua invencibilidade, porém acabou perdendo os 100% de aproveitamento ao ficar no empate com o Brasil de Pelotas. Confira abaixo o resumo:>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSBrasil de Pelotas 1x1 Botafogo-SP

Em busca de sua primeira vitória na competição, o Brasil de Pelotas tinha a missão de tentar parar o embalado Botafogo. Após um primeiro tempo sem gols, o Xavante abriu o marcador na segunda etapa aos 37 minutos, com Júnior Pirambu, porém a Pantera tratou de igualar tudo aos 39, com Tiago Reis, fechando a conta em 1 a 1.

Com o resultado, o time gaúcho chegou aos 2 pontos ficando na 14ª colocação, enquanto a equipe de Ribeirão Preto permanece na liderança agora com 7 pontos.

Botafogo-PB 1x0 Confiança

Jogando em casa, a equipe do Botafogo-PB não deu chances ao Confiança no estádio Almeidão, em João Pessoa. Ainda no primeiro tempo, Adilson Bahia garantiu um novo triunfo ao Belo na competição.

Com o resultado, a equipe da casa chegou aos 6 pontos, pulando para a 6ª colocação entrando no G-8. Já os visitantes, por conta do revés, acabaram caindo para a 16ª posição com apenas 1 ponto somado.

Atlético-CE 0x1 Ferroviário

Em confronto disputado no estádio Mauro Sampaio, em Juazeiro do Norte, Atlético-CE e Ferroviário só pensavam na vitória antes da bola rolar. E quem se deu melhor foi o Tubarão. Logo no começo, aos 5 minutos, Waldson, contra, deu números finais ao jogo.

Com o resultado, os visitantes chegaram aos 3 pontos deixando a zona de rebaixamento pulando para a 13ª colocação, enquanto os donos da casa, por conta do tropeço, estacionaram na última posição sem nenhum ponto.

Remo 2x2 São José-RS

Jogando no Baenão, o Remo não queria saber de ser surpreendido pelo São José-RS. Após um primeiro tempo sem gols, o Leão voltou para a etapa final adotando uma postura ofensiva, conseguindo abrir 2 a 0 com Brenner e Rodrigo Pimpão. No entanto, os visitantes não se abalaram pela desvantagem e foram atrás do empate com Cristiano e Maradona, dando números finais.

Com o resultado, a equipe paraense chegou aos 4 pontos ficando na 11ª colocação, mesma pontuação do time gaúcho, em 9º.

ABC 1x0 Campinense

No estádio Fresqueirão, em Natal, ABC e Campinense fizeram um duelo bastante equilibrado. Entretanto, na reta final do segundo tempo, aos 41 minutos, Geovani encontrou o único gol que deu a vitória ao Elefante.

Com o resultado, a equipe da casa chegou aos 7 pontos, pulando para vice-liderança e encostando no Botafogo-SP, enquanto o time de Campina Grande, por conta do revés, acabou caindo para a 3ª colocação com seus 6 pontos.

Sequência da rodada:

24/04:Volta Redonda x AltosFloresta x FigueirenseManaus x AparecidenseYpiranga-RS x Vitória

25/04:Mirassol x Paysandu