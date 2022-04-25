Confira o resumo dos jogos de domingo do Brasileirão Série C

Neste domingo (24) foram realizadas mais 4 partidas da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Destaque para os mandantes, três dos quatro venceram seus jogos. Volta Redonda, Manaus e Ypiranga saíram de suas partidas vencedores. O único jogo que acabou sem um vencedor foi a partida entre Floresta e Figueirense que acabou empatado sem gols.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSVOLTA REDONDA 3 x 1 ALTOSO Voltaço finalmente conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série C. Na partida realizada no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, Rio de Janeiro, o time carioca venceu a equipe do Altos-PI pelo placar de 3 a 1. Os gols do Volta Redonda foram marcados por Wendson, Rafhael Lucas e Bruno Barra. Betinho fez o gol de honra do Altos-PI.

FLORESTA 0 x 0 FIGUEIRENSEEm partida realizada no estádio Domingão, em Horizonte, Ceará, Floresta e Figueirense empataram pelo placar de 0 a 0. O goleiro do Figueira Wilson foi o grande destaque da partida com grandes defesas, haja vista que o time catarinense ficou com um jogador a menos desde 14 minutos do primeiro tempo. O Floresta criou várias oportunidades, mas o Figueirense segurou a pressão e conseguiu levar o empate para casa.

MANAUS 1 x 0 APARECIDENSENa Arena da Amazônia, em Manaus, o Manaus venceu o time do Aparecidense pelo placar de 1 a 0. O gol da vitória do time do Gavião foi marcado ainda no primeiro tempo e anotado por Felipe Baiano e de bicicleta, ou seja, um golaço. Essa foi a segunda vitória consecutiva da equipe do Amazonas, que ocupa o terceiro lugar.

YPIRANGA-RS 2 x 1 VITÓRIANo estádio Olímpico Colosso da Lagoa, em Erechim, Rio Grande do Sul, o Ypiranga-RS derrotou o Vitória pelo placar de 2 a 1. O Ypiranga abriu o placar ainda na primeira etapa, gol de John Lennon. Na etapa complementar, o Leão empatou com Guilherme Lazaroni. Só que 4 minutos depois do gol de empate, Michel Renner marcou o gol do triunfo do time gaúcho, que venceu pelo placar de 2 a 1.

Sequência de Rodada:

25/04:Mirassol x Paysandu