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futebol

Confira o provável Fortaleza que encara o Corinthians

Robson, autor do gol no jogo da Arena Castelão, deve voltar ao time de Vojvoda...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2021 às 15:06

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 15:06

Crédito: Divulgação/Fortaleza
O sábado do Fortaleza será decisivo. Na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Tricolor viaja para São Paulo e mede forças contra o Corinthians, na Neo Química Arena.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com quatro pontos a frente do Timão (48 a 44), a ordem dentro do Fortaleza é não dar sopa ao azar e derrotar o adversário em sua própria casa.
A ideia de Pablo Vojvoda é ter um time efetivo e que não dê espaço ao Corinthians de Sylvinho e Cia.
Escalação
Na formação do time, o treinador argentino deve contar com Robson, que estava no DM e foi liberado para treinar.
Vale citar, que foi de Robson o único gol do confronto entre os times na partida do 1º turno, que foi disputada na Arena Castelão.
Confira a provável escalação: Boeck; Tinga, Benevenuto e Jackson; Edinho (Daniel Guedes), Felipe, Ronald, Lucas Lima e Bruno Melo; David e Romarinho (Robson).

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