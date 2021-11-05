Confira o provável Fortaleza que encara o Corinthians

Crédito: Divulgação/Fortaleza

O sábado do Fortaleza será decisivo. Na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Tricolor viaja para São Paulo e mede forças contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Com quatro pontos a frente do Timão (48 a 44), a ordem dentro do Fortaleza é não dar sopa ao azar e derrotar o adversário em sua própria casa.

A ideia de Pablo Vojvoda é ter um time efetivo e que não dê espaço ao Corinthians de Sylvinho e Cia.

Escalação

Na formação do time, o treinador argentino deve contar com Robson, que estava no DM e foi liberado para treinar.

Vale citar, que foi de Robson o único gol do confronto entre os times na partida do 1º turno, que foi disputada na Arena Castelão.