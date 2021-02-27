Confira o desempenho do Grêmio nos jogos de ida em finais de Copa do Brasil

No próximo domingo (27) às 21h (de Brasília), Grêmio e Palmeiras escrevem o primeiro capítulo da decisão da Copa do Brasil. Torneio esse que o Tricolor está bastante ambientado e busca, além da vaga direta na fase de grupos da Libertadores, igualar o recordista em taças (Cruzeiro) com o sexto título. >Tabela do Campeonato Gaúcho 2021Está será a nona oportunidade em que o Imortal chega a instância máxima da competição que é nova se comparada aos outros torneios, tendo ela surgido em 1989. Sendo que, nas outras oito oportunidades, o clube gaúcho tinha uma divisão igualitária entre fazer o primeiro confronto dentro ou fora de seus domínios, tendo quatro vezes para cada situação.
Nos jogos de ida pelas finais da Copa do Brasil onde o Grêmio está envolvido, aliás, um resultado bastante comum é justamente a igualdade. Em seis das oito finais, o placar final não apresentou um vencedor.
As exceções ficam por conta da edição de 1995 (derrota por 2 a 1 para o Corinthians fora de casa) e 2016 onde, já comandado por Renato Portaluppi, o Tricolor bateu o Atlético-MG no Mineirão por 3 a 1. Pavimentando aquele que seria o último título da equipe na competição.
Histórico do Grêmio nos jogos de ida pela final da Copa do Brasil
*1989: Sport 0 x 0 Grêmio1991: Grêmio 1 x 1 Criciúma1993: Grêmio 0 x 0 Cruzeiro*1994: Ceará 0 x 0 Grêmio1995: Corinthians 2 x 1 Grêmio*1997: Grêmio 0 x 0 Flamengo*2001: Grêmio 2 x 2 Corinthians*2016: Atlético-MG 1 x 3 Grêmio
* = Campeão