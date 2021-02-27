Confira o desempenho do Grêmio nos jogos de ida em finais de Copa do Brasil

No próximo domingo (27) às 21h (de Brasília), Grêmio e Palmeiras escrevem o primeiro capítulo da decisão da Copa do Brasil. Torneio esse que o Tricolor está bastante ambientado e busca, além da vaga direta na fase de grupos da Libertadores, igualar o recordista em taças (Cruzeiro) com o sexto título. >Tabela do Campeonato Gaúcho 2021Está será a nona oportunidade em que o Imortal chega a instância máxima da competição que é nova se comparada aos outros torneios, tendo ela surgido em 1989. Sendo que, nas outras oito oportunidades, o clube gaúcho tinha uma divisão igualitária entre fazer o primeiro confronto dentro ou fora de seus domínios, tendo quatro vezes para cada situação.