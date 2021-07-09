Confira o desempenho do Avaí como mandante na Série B

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Com a semana livre, o técnico Claudinei Oliveira ganhou uma folga no calendário para ajustar as demandas do Avaí e retomar os caminhos das vitórias.

Diante do Confiança, a esperança é a Ressacada, local que é sinônimo de vitórias do Leão ao longo da sua gloriosa história.

Apesar da casa do Avaí ser um alçapão para os rivais, nesta edição da Série B o desempenho tem sido abaixo do esperado.