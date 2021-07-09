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Confira o desempenho do Avaí como mandante na Série B

Em quatro partidas dentro da sua casa, o Leão conseguiu apenas um triunfo...

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 15:00

LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2021 às 15:00
Crédito: Divulgação
Com a semana livre, o técnico Claudinei Oliveira ganhou uma folga no calendário para ajustar as demandas do Avaí e retomar os caminhos das vitórias.
Diante do Confiança, a esperança é a Ressacada, local que é sinônimo de vitórias do Leão ao longo da sua gloriosa história.
Apesar da casa do Avaí ser um alçapão para os rivais, nesta edição da Série B o desempenho tem sido abaixo do esperado.
Até o momento, o Avaí disputou quatro partidas e venceu apenas uma vez, diante do CRB. Contra o Vila Nova e Botafogo o resultado foi de empate e acabou derrotado quando recebeu o Brusque.

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