Confira o desempenho de Tiago Nunes no Ceará

A temporada do Ceará não terminou da melhor maneira possível. Nas rodadas finais, o Vozão frustrou o seu torcedor e ficou de fora da Libertadores da América.

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De olho em 2022, o técnico Tiago Nunes espera um time mais equilibrado e com peças que possam elevar o patamar competitivo do Ceará.

Desempenho

Por falar no comandante do Alvinegro, Tiago Nunes viveu fortes emoções neste início de trajetória no clube cearense.

Após um começo mais complicado, o treinador conseguiu reagir com bons resultados e o time subiu de produção.

Números

No total, desde a sua chegada ao Ceará, Tiago Nunes dirigiu o time em 20 oportunidades, com seis vitórias, oito empates e seis derrotas. O ataque marcou 20 gols e a defesa levou 19 gols.