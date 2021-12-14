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futebol

Confira o desempenho de Tiago Nunes no Ceará

Comandante teve um início complicado, mas conseguiu recuperar e subiu o nível de produção da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 09:55

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 09:55

A temporada do Ceará não terminou da melhor maneira possível. Nas rodadas finais, o Vozão frustrou o seu torcedor e ficou de fora da Libertadores da América.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
De olho em 2022, o técnico Tiago Nunes espera um time mais equilibrado e com peças que possam elevar o patamar competitivo do Ceará.
Desempenho
Por falar no comandante do Alvinegro, Tiago Nunes viveu fortes emoções neste início de trajetória no clube cearense.
Após um começo mais complicado, o treinador conseguiu reagir com bons resultados e o time subiu de produção.
Números
No total, desde a sua chegada ao Ceará, Tiago Nunes dirigiu o time em 20 oportunidades, com seis vitórias, oito empates e seis derrotas. O ataque marcou 20 gols e a defesa levou 19 gols.
Crédito: TiagoNunesdirigiuoCearáem20partidasnestatemporada(FelipeSantos/CearáSC

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