Confira números de Romarinho e Ronald, alvos do São Paulo para 2022

O São Paulo está trabalhando para dar a Rogério Ceni as garantias para que a temporada de 2022 seja mais vitoriosa e tranquila do que a de 2021. Para isso, o clube tem tentado buscar jogadores que o próprio técnico indicou como são os casos de Ronald e Romarinho, que pertencem ao Fortaleza e interessam como reforços para o Tricolor, mas com negociações que não iniciaram. Dessa forma, o LANCE! traz alguns números acumulados pela dupla durante o ano.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Aos 27 anos, Romarinho tem contrato com o clube cearense até julho de 2022 e pode assinar um pré-acordo com outro time em breve. Na temporada 2021, o meia-atacante fez 50 partidas, mas apenas 15 delas como titular, ou seja, o jogador não fazia parte dos 11 escolhidos de Vojvoda. No Brasileirão, por exemplo, foram somente nove jogos como titular entre os 31 em que atuou.

Em relação aos gols, foram apenas cinco marcados: dois na Copa do Brasil e três no Campeonato Cearense, passando em branco no Brasileirão. Mas na competição nacional ele acabou deixando sua marca com uma assistência. Diante disso, é difícil esperar um atleta que fará diferença nos gols, mas que poderá ser bastante útil na dinâmica que dará ao time no setor ofensivo.Já Ronald, aos 24 anos, foi adquirido recentemente pelo Fortaleza e os valores pretendidos pelo clube assustaram um pouco o São Paulo, que deu um passo atrás na tentativa. No entanto, não houve uma desistência, uma vez que é um jogador versátil, que pode fazer mais de uma função no meio-campo e interessa demais ao estilo de jogo que Rogério Ceni quer implantar no time.

Na temporada 2021, o meio-campista fez 35 partidas, sendo 20 delas como titular, com destaque para suas atuações no Campeonato Brasileiro, em que esteve entre os 11 iniciais em 15 jogos dos 23 que participou na competição nacional. Ao todo, ele chegou a marcar dois gols durante o ano: um na Copa do Brasil e um no Campeonato Cearense (que também teve uma assistência).

Em relação aos números do Footstats, Ronald teve destaque nos desarmes certos, já que foi o segundo no quesito (47) em comparação com seus companheiros de equipe, perdendo apenas para Ederson, com 79. A estatística mostra que se trata de um jogador com capacidade de combate no meio-campo, mesmo não sendo um primeiro volante tradicional.

Ambas as negociações ainda não tiveram início e estão na fase da consulta, ou seja, não estão descartadas nem perto de um desfecho positivo, mas o certo é que ambos estão na lista de pretensões do São Paulo para a temporada 2022. As tratativas devem avançar nos próximos dias ou nas próximas semanas.