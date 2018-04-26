Confira galeria de fotos do jogo entre Atlético Itapemirim e Paysandu

A vitória não veio. No entanto, na derrota do Atlético Itapemirim para o Paysandu por 2 a 0, pela final da Copa Verde, não faltou entrega do time capixaba em campo durante os 90 minutos e muita, mas muita festa na arquibancada. Foram quase 7 mil torcedores que lotaram o estádio Kleber Andrade, no jogo de ida da decisão, na noite desta quarta-feira.

E não teve gente apenas com a camisa do Galo da Vila. Muitos torcedores compareceram ao jogo vestidos com camisas da Desportiva, Vitória, Rio Branco, Serra, entre outros times capixabas. Foi lindo de se ver!

O jogo de volta acontece no dia 16 de maio, no Mangueirão, em Belém (PA). O Atlético Itapemirim precisa vencer por pelo menos 3 gols de diferença para ser o grande campeão da Copa Verde, de forma inédita.