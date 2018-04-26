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Copa Verde

Confira galeria de fotos do jogo entre Atlético Itapemirim e Paysandu

Muitos torcedores compareceram ao jogo vestidos com camisas da Desportiva, Vitória, Rio Branco, Serra, entre outros times capixabas. Foi lindo!

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 14:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 14:31
A vitória não veio. No entanto, na derrota do Atlético Itapemirim para o Paysandu por 2 a 0, pela final da Copa Verde, não faltou entrega do time capixaba em campo durante os 90 minutos e muita, mas muita festa na arquibancada. Foram quase 7 mil torcedores que lotaram o estádio Kleber Andrade, no jogo de ida da decisão, na noite desta quarta-feira.
E não teve gente apenas com a camisa do Galo da Vila. Muitos torcedores compareceram ao jogo vestidos com camisas da Desportiva, Vitória, Rio Branco, Serra, entre outros times capixabas. Foi lindo de se ver! 
O jogo de volta acontece no dia 16 de maio, no Mangueirão, em Belém (PA). O Atlético Itapemirim precisa vencer por pelo menos 3 gols de diferença para ser o grande campeão da Copa Verde, de forma inédita.
Confira a galeria de fotos do fotógrafo Fernando Madeira

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