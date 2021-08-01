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futebol

Confira em vídeo os melhores momentos da vitória do Manchester City por 4 a 0 sobre o Barnsley

Equipe de Pep Guardiola aplicou goleada de 4 a 0 em casa sobre o Barnsley em amistoso de pré-temporada...

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 19:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 ago 2021 às 19:28
O Manchester City, atual campeão da Premier League, goleou o Barnsley em amistoso neste sábado. A equipe de Pep Guardiola marcou três gols no primeiro tempo gol Edozie, Knight e Mahrez, fechando o 4 a 0 na segunda parte com Aké.

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