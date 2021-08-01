Confira em vídeo os melhores momentos da vitória do Manchester City por 4 a 0 sobre o Barnsley

O Manchester City, atual campeão da Premier League, goleou o Barnsley em amistoso neste sábado. A equipe de Pep Guardiola marcou três gols no primeiro tempo gol Edozie, Knight e Mahrez, fechando o 4 a 0 na segunda parte com Aké.
Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 19:28
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