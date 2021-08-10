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futebol

Confira em vídeo bastidores da chegada de Lionel Messi ao PSG

Craque argentino chega à França após 17 anos na Catalunha e vestirá a camisa 30, mesmo número que começou a carreira no Barcelona...

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 19:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2021 às 19:40
Lionel Messi foi anunciado pelo Paris Saint-Germain nesta terça-feira e assinou um contrato com a equipe francesa até 2023. Nas redes sociais, o craque argentino foi anunciado após uma série de vídeos em que o PSG procurou manter um 'mistério'.

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