Confira em vídeo bastidores da chegada de Lionel Messi ao PSG

Lionel Messi foi anunciado pelo Paris Saint-Germain nesta terça-feira e assinou um contrato com a equipe francesa até 2023. Nas redes sociais, o craque argentino foi anunciado após uma série de vídeos em que o PSG procurou manter um 'mistério'.
Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 19:40
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