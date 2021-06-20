Confira como foi a rodada de domingo na Série C

A 4ª rodada da Série C teve continuidade neste domingo com mais três confrontos. Destaque para Altos e Ypiranga-RS, que venceram seus jogos. Confira o resumo abaixo:
Altos x Manaus
Em Teresina, Betinho e Manoel colocaram o Altos em vantagem, porém o Manaus buscou o empate através de Vanilson e Marcelo Augusto. Nos acréscimos, na força de vontade, Cesinha desviou o cruzamento e deu o triunfo para o Altos.
Com o placar, o Altos chegou aos 7 pontos, na liderança da Série A. O Manaus é o 4º, com 6 pontos.
Ypiranga-RS x Botafogo-SP
Em Erechim, o Ypiranga-RS não deu chances ao Botafogo-SP e venceu a Pantera por 3 a 0. Com o placar, o time gaúcho fica na vice-liderança da chave B, com 9 pontos. O Bota é o 5º, com 6 pontos.
Figueirense x Mirassol
No Orlando Scarpelli, o Figueirense viu o Mirassol sair em vantagem com Gioavani. O Furacão não diminuiu o ritmo e na insistência empatou com Andrew, 1 a 1.
Com o placar de igualdade, o Figueira é o 6º, com 5 pontos. O Mirassol é o 4º, com 7 pontos.