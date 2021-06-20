Confira como foi a rodada de domingo na Série C

Crédito: Patrick Floriani/Figueirense

A 4ª rodada da Série C teve continuidade neste domingo com mais três confrontos. Destaque para Altos e Ypiranga-RS, que venceram seus jogos. Confira o resumo abaixo:

Altos x Manaus

Em Teresina, Betinho e Manoel colocaram o Altos em vantagem, porém o Manaus buscou o empate através de Vanilson e Marcelo Augusto. Nos acréscimos, na força de vontade, Cesinha desviou o cruzamento e deu o triunfo para o Altos.

Com o placar, o Altos chegou aos 7 pontos, na liderança da Série A. O Manaus é o 4º, com 6 pontos.

Ypiranga-RS x Botafogo-SP

Em Erechim, o Ypiranga-RS não deu chances ao Botafogo-SP e venceu a Pantera por 3 a 0. Com o placar, o time gaúcho fica na vice-liderança da chave B, com 9 pontos. O Bota é o 5º, com 6 pontos.

Figueirense x Mirassol

No Orlando Scarpelli, o Figueirense viu o Mirassol sair em vantagem com Gioavani. O Furacão não diminuiu o ritmo e na insistência empatou com Andrew, 1 a 1.