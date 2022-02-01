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futebol

Confira como deve ser a escalação do Grêmio diante do São José

Compromisso da próxima quarta-feira (2) deve marcar o primeiro da equipe com a força máxima disponível para Vagner Mancini...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 15:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 15:07
Apesar do próximo jogo do Grêmio no Campeonato Gaúcho frente ao São José, na próxima quarta-feira (2), valer pela terceira rodada do campeonato estadual, o sabor será de verdadeira estreia para a próvavel escalação que levará a campo o técnico Vagner Mancini.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramIsso porque, dentro do planejamento de preparação onde os considerados titulares foram poupados das duas primeiras rodadas pensando em aprimoramento físico, o duelo da próxima quarta marcará a estreia do que seria a força máxima disponível no momento.
Pensando nos reforços que o clube contratou para a temporada, somente o meio-campista Benítez não tem condições de atuar por não ter seu contrato com o Imortal figurando no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
Além do argentino, outros três desfalques que chegaram a participar das primeiras rodadas do Gauchão com o elenco de Aspirantes são certos até mesmo na lista de relacionados já que o zagueiro Heitor, o meio-campista Pedro Lucas e o atacante Elias Manoel testaram positivo para a Covid-19.
Desta forma, a escalação do Grêmio para encarar o São José, na Arena, deve ter Gabriel Grando; Orejuela, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Lucas Silva, Janderson, Campaz e Ferreira; Diego Souza.
Crédito: LucasUebel/Grêmio

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