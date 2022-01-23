Confira a trajetória no futebol brasileiro de Lucas Hernández, reforço do Sport

Na última semana, o Sport reforçou seu elenco com a chegada do lateral-esquerdo uruguaio Lucas Hernández em acordo de empréstimo, tendo os seus direitos ligados ao Atlético-MG. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSJogador de 29 anos de idade revelado pelo Montevideo Wanderers, Lucas passou por Huracán FC e Cerro antes de ficar por três anos defendendo a equipe do Peñarol, seu último clube antes de iniciar sua trajetória recente no futebol brasileiro.

Após ser adquirido pelo clube de Minas Gerais em 2019, o jogador charrúa não teve muitas oportunidades de atuar, tendo apenas sete partidas em um intervalo de dois anos.

Depois disso, o jogador foi emprestado ainda no ano de 2020 para o Cuiabá, equipe onde participou tanto da disputa da Série B como da Série A do Campeonato Brasileiro. Todavia, novamente o atleta não teve grande sequência, somando 19 jogos em dois anos no clube do Mato-Grosso.

Apesar de ter sido inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Lucas Hernández não esteve presente dentre os atletas que participaram da estreia na Copa do Nordeste onde a equipe perdeu por 1 a 0 para o CRB.