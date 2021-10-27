Confira a provável escalação do Náutico para encarar o Brasil de Pelotas

Crédito: Náutico visita o Brasil de Pelotas (Tiago Caldas / CNC

Ainda com o sonho de carimbar um lugar no G-4 da Série B, o Náutico entra em campo nesta quinta-feira e mede forças contra com o Brasil de Pelotas, lanterna da competição.

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Hélio dos Anjos

Suspenso para o confronto, o treinador não poderá dirigir o time. Sendo assim, Guilherme dos Anjos, seu filho, vai comandar o Timbu.

No time que vai a campo, o zagueiro Camutanga, que cumpriu suspensão na rodada passada, recupera o seu lugar.