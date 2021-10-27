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futebol

Confira a provável escalação do Náutico para encarar o Brasil de Pelotas

Timbu sonha com a entrada no G-4 e para manter vivo o sonho de acesso tem que vencer o Xavante...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 14:38

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 14:38
Crédito: Náutico visita o Brasil de Pelotas (Tiago Caldas / CNC
Ainda com o sonho de carimbar um lugar no G-4 da Série B, o Náutico entra em campo nesta quinta-feira e mede forças contra com o Brasil de Pelotas, lanterna da competição.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Hélio dos Anjos
Suspenso para o confronto, o treinador não poderá dirigir o time. Sendo assim, Guilherme dos Anjos, seu filho, vai comandar o Timbu.
No time que vai a campo, o zagueiro Camutanga, que cumpriu suspensão na rodada passada, recupera o seu lugar.
Confira a provável escalação: Anderson; Hereda, Rafael Ribeiro (Yago), Camutanga e Júnior Tavares; Rhaldney, Matheus Jesus e Jean Carlos; Jaílson, Vinícius e Caio Dantas.

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