Confira a provável escalação do Náutico para duelo na Copa do Nordeste

O Náutico volta a campo pela Copa do Nordeste no fim de semana e o adversário é o Sampaio Correia, fora de casa.
Sem Kieza, poupado pela comissão técnica, o Timbu terá os retornos de Hereda, Carlão e Djavan, que não atuaram no meio de semana.
Quem também deve jogar é Junior Tavares e Jean Carlos, que estavam perto de ser poupados pelo técnico Hélio dos Anjos.
No ataque, Leandro Carvalho, o novo xodó do treinador, está confirmado para comandar o sistema ofensivo.
Confira a provável escalação: Lucas Perri, Hereda, Carlão, Rafael Ribeiro e Júnior Tavares; Djavan (Richard Franco), Rhaldney e Juninho Carpina (Jean Carlos); Ewandro (Pedro Vítor), Robinho e Leandro Carvalho.