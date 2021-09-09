Confira a provável escalação do Inter para encarar o Sport

O Internacional só volta a campo na próxima segunda-feira e com isso o técnico Diego Aguirre ganha tempo para montar o time.
Em bom momento na temporada, o treinador não vai contar com peças importantes e precisa quebrar a cabeça na montagem da equipe.
Por conta de cartões amarelos, Carlos Palacios e Rodrigo Dourado estão fora de combate. Já Taison, que sofreu uma lesão muscular, não irá atuar.
Confira uma provável escalação: Daniel; Renzo Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Johnny, Edenilson, Patrick e Mauricio (Boschilia); Yuri Alberto.