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futebol

Confira a provável escalação do Grêmio para o duelo da volta na Libertadores

Sem os principais jogadores, o Tricolor deve ter um time recheado de peças de reservas e garotos da base...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 22:02

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 22:02
Crédito: Lucas Uebel / Grêmio FBPA
Após vencer o Ayacucho por 6 a 1, o Grêmio praticamente encaminhou a sua classificação para a Terceira Fase da Libertadores e vai para o Equador, onde foi marcado o duelo da volta, repleto de reservas.
A ideia do técnico Renato Gaúcho é aliviar a cabeça dos principais jogadores e dar um descanso para a sequência complicada no torneio continental.
O jogo da próxima semana será interessante para ver alguns atletas, como, por exemplo, o goleiro Brenno e o meio-campo Pinares.
No caso de Brenno, o jovem terá uma oportunidade de mostrar o seu valor, já que Vanderlei e Paulo Victor, seus concorrentes, não vivem dias felizes. Pinares desembarcou repleto de expectativa, mas não teve tantas oportunidades com Portaluppi.
Confira a provável escalação do Grêmio: Brenno; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Cortez; Darlan, Thaciano, Guilherme Azevedo, Pinares e Léo Chú; Isaque.

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