Confira a provável escalação do Grêmio para o duelo da volta na Libertadores

Crédito: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Após vencer o Ayacucho por 6 a 1, o Grêmio praticamente encaminhou a sua classificação para a Terceira Fase da Libertadores e vai para o Equador, onde foi marcado o duelo da volta, repleto de reservas.

A ideia do técnico Renato Gaúcho é aliviar a cabeça dos principais jogadores e dar um descanso para a sequência complicada no torneio continental.

O jogo da próxima semana será interessante para ver alguns atletas, como, por exemplo, o goleiro Brenno e o meio-campo Pinares.

No caso de Brenno, o jovem terá uma oportunidade de mostrar o seu valor, já que Vanderlei e Paulo Victor, seus concorrentes, não vivem dias felizes. Pinares desembarcou repleto de expectativa, mas não teve tantas oportunidades com Portaluppi.