Confira a provável escalação do Grêmio para o duelo contra o Bragantino

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Garantido na Libertadores 2021, o Grêmio cumpre tabela na rodada final do Campeonato Brasileiro. Na despedida, o time de Portaluppi visita o Red Bull Bragantino, em São Paulo.

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De olho na decisão da Copa do Brasil, que começa no próximo domingo, Renato Gaúcho vai com o time reserva e terá o “reforço” da equipe de transição.

Na última conversa com a imprensa, o treinador deixou claro que não vai colocar seus jogadores principais e quer todo mundo 100% para encarar o Palmeiras.

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