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futebol

Confira a provável escalação do Grêmio para o duelo contra o Bragantino

De olho na Copa do Brasil, o Tricolor vai com time reserva para encarar o Massa Bruta...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 22:12

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 22:12
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Garantido na Libertadores 2021, o Grêmio cumpre tabela na rodada final do Campeonato Brasileiro. Na despedida, o time de Portaluppi visita o Red Bull Bragantino, em São Paulo.
+ Confira o ranking dos clubes brasileiros com mais participações na Libertadores
De olho na decisão da Copa do Brasil, que começa no próximo domingo, Renato Gaúcho vai com o time reserva e terá o “reforço” da equipe de transição.
Na última conversa com a imprensa, o treinador deixou claro que não vai colocar seus jogadores principais e quer todo mundo 100% para encarar o Palmeiras.
+ Flamengo vira favorito para ficar com a taça: veja as contas atualizadas para título, G6 e rebaixamento no Brasileirão
Veja a provável escalação: Julio César (Brenno); Vanderson, Rodrigues, Ruan e Cortez; Darlan e Thaciano; Ferreira, Pinares e Everton; Diego Churín.

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