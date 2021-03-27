Confira a provável escalação do Grêmio para encarar o Pelotas

Após alguns dias de folga, o Grêmio voltou aos trabalhos nesta semana e, antes de encarar o Independiente Del Valle pela Libertadores, terá o Pelotas pelo Gauchão.
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A ideia é que os titulares ganhem ritmo de jogo, mas, além disso, apresentem um bom papel dentro das quatro linhas.
A principal mudança é no gol. Brenno definitivamente ganhou a confiança da comissão técnica e vai iniciar a partida. Com isso, Vanderlei e Paulo Victor assume de vez a condição de reservas.
Com 10 pontos, o Tricolor é o 3º colocado do Campeonato Gaúcho e só volta a liderança se derrotar o Pelotas e os rivais (Inter e São Luiz) perderem.
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Confira a escalação do Grêmio: Brenno; Vanderson, Ruan, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Matheus Henrique e Maicon (Jean Pyerre ou Pedro Lucas); Alisson, Ferreira e Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.