Confira a provável escalação do Grêmio para encarar o Pelotas

Crédito: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Após alguns dias de folga, o Grêmio voltou aos trabalhos nesta semana e, antes de encarar o Independiente Del Valle pela Libertadores, terá o Pelotas pelo Gauchão.

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A ideia é que os titulares ganhem ritmo de jogo, mas, além disso, apresentem um bom papel dentro das quatro linhas.

A principal mudança é no gol. Brenno definitivamente ganhou a confiança da comissão técnica e vai iniciar a partida. Com isso, Vanderlei e Paulo Victor assume de vez a condição de reservas.

Com 10 pontos, o Tricolor é o 3º colocado do Campeonato Gaúcho e só volta a liderança se derrotar o Pelotas e os rivais (Inter e São Luiz) perderem.

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