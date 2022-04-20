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futebol

Confira a provável escalação do Grêmio para encarar o Guarani

Sem vencer na Série B, o Tricolor terá algumas mudanças na equipe titular nesta quinta-feira...

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 16:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2022 às 16:32
A pressão ronda o ambiente do Grêmio e o técnico Roger Machado sabe que o jogo diante do Guarani é importante na briga pelo acesso.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Para o confronto dentro de casa, o treinador vai promover mudanças na equipe e deixar o time mais ‘cascudo’.
No ataque, Diego Souza, liberado pelo DM, volta ao comando de ataque. Na defesa, a novidade fica nas laterais com Edilson na vaga de Rodrigues e Nicolas no lugar de Diogo Barbosa.
Por outro lado, Ferreira, com dores musculares, está fora de combate no Tricolor do Rio Grande do Sul.
Confira a provável escalação do Grêmio: Brenno; Edílson, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Bitello e Lucas Silva; Campaz, Elias e Diego Souza.
Crédito: (Foto:LucasUebel/Grêmio

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