Confira a provável escalação do Grêmio para encarar o Guarani

A pressão ronda o ambiente do Grêmio e o técnico Roger Machado sabe que o jogo diante do Guarani é importante na briga pelo acesso.

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Para o confronto dentro de casa, o treinador vai promover mudanças na equipe e deixar o time mais ‘cascudo’.

No ataque, Diego Souza, liberado pelo DM, volta ao comando de ataque. Na defesa, a novidade fica nas laterais com Edilson na vaga de Rodrigues e Nicolas no lugar de Diogo Barbosa.

Por outro lado, Ferreira, com dores musculares, está fora de combate no Tricolor do Rio Grande do Sul.

Confira a provável escalação do Grêmio: Brenno; Edílson, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Bitello e Lucas Silva; Campaz, Elias e Diego Souza.