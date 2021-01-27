Confira a provável escalação do Grêmio para encarar o Flamengo

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

A quinta-feira será decisiva para o Grêmio. Após ser derrotado pelo Internacional, o Tricolor volta a campo pelo Brasileirão e joga suas últimas fichas diante do Flamengo para continuar vivo na briga pela taça.

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Apesar das ameaças de colocar um time de transição nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, Renato Gaúcho, de cabeça fria, escala força máxima e vai com tudo para cima do rival.

A única mudança é na zaga. Sem Geromel, o jovem Rodrigues forma dupla de zaga com Kannemann.

O volante Maicon mostrou evolução nas últimas semanas, porém como o jogo deve ser intenso desde os minutos inicias, tudo indica que ele começa no banco de reservas.