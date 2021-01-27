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futebol

Confira a provável escalação do Grêmio para encarar o Flamengo

Única mudança em relação ao time do Gre-Nal será a entrada de Rodrigues no lugar de Pedro Geromel...

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 20:27

LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 20:27
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
A quinta-feira será decisiva para o Grêmio. Após ser derrotado pelo Internacional, o Tricolor volta a campo pelo Brasileirão e joga suas últimas fichas diante do Flamengo para continuar vivo na briga pela taça.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Apesar das ameaças de colocar um time de transição nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, Renato Gaúcho, de cabeça fria, escala força máxima e vai com tudo para cima do rival.
A única mudança é na zaga. Sem Geromel, o jovem Rodrigues forma dupla de zaga com Kannemann.
O volante Maicon mostrou evolução nas últimas semanas, porém como o jogo deve ser intenso desde os minutos inicias, tudo indica que ele começa no banco de reservas.
Veja a provável escalação: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Lucas Silva (Maicon), Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

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