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futebol

Confira a provável escalação do Grêmio para encarar o Atlético-GO

Sem vencer no Brasileirão, o Tricolor vai partir para cima do Dragão em sua casa...

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 19:00

LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2021 às 19:00
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
O domingo é decisivo para o Grêmio no Campeonato Brasileiro. A partir das 20h30 (Horário de Brasília), o Tricolor mede forças diante do Atlético-GO, pela 9ª rodada do torneio nacional.
Com a necessidade da vitória, Tiago Nunes, pressionado no cargo, vai mexer na escalação e quer dar um novo ânimo ao time gaúcho.
Nos últimos treinos, ele tem mexido na equipe e tem a intenção de deixar o seu time mais ‘leve’ em relação ao que tem entrado partidas anteriores.
Jean Pyerre
Quem deve ganhar uma oportunidade é Jean Pyerre, que tem tudo para ficar com a vaga de Darlan e assumir a criação da equipe.
Confira a provável escalação: Brenno; Rafinha (Vanderson), Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Victor Bobsin, Matheus Henrique e Darlan (Jean Pyerre); Douglas Costa, Ferreira e Diego Souza (Ricardinho).

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