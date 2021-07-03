Confira a provável escalação do Grêmio para encarar o Atlético-GO

O domingo é decisivo para o Grêmio no Campeonato Brasileiro. A partir das 20h30 (Horário de Brasília), o Tricolor mede forças diante do Atlético-GO, pela 9ª rodada do torneio nacional.
Com a necessidade da vitória, Tiago Nunes, pressionado no cargo, vai mexer na escalação e quer dar um novo ânimo ao time gaúcho.
Nos últimos treinos, ele tem mexido na equipe e tem a intenção de deixar o seu time mais ‘leve’ em relação ao que tem entrado partidas anteriores.
Jean Pyerre
Quem deve ganhar uma oportunidade é Jean Pyerre, que tem tudo para ficar com a vaga de Darlan e assumir a criação da equipe.
Confira a provável escalação: Brenno; Rafinha (Vanderson), Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Victor Bobsin, Matheus Henrique e Darlan (Jean Pyerre); Douglas Costa, Ferreira e Diego Souza (Ricardinho).