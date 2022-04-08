Confira a provável escalação do Grêmio na estreia da Série B

Chegou a hora do Grêmio estrear na Série B e o primeiro desafio do Tricolor é a Ponte Preta no Moisés Lucarelli.

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Para o jogo de estreia, o time do Rio Grande do Sul não terá a presença de Diego Souza, que sentiu um desconforto muscular e foi vetado.

Sem o centroavante de referência, o técnico Roger Machado escala Elias para manter a característica do time.

Outro jogador que não poderá disputar a partida de estreia é o lateral-direito Edilson, que foi expulso no último jogo pelo Avaí na temporada passada e está suspenso.

Confira a provável escalação do Grêmio: Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello e Lucas Silva; Campaz, Ferreira e Elias. Técnico: Roger Machado.