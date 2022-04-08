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Confira a provável escalação do Grêmio na estreia da Série B

Roger Machado tem problemas para escalar o time que mede forças com a Ponte Preta...

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2022 às 15:00
Chegou a hora do Grêmio estrear na Série B e o primeiro desafio do Tricolor é a Ponte Preta no Moisés Lucarelli.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Para o jogo de estreia, o time do Rio Grande do Sul não terá a presença de Diego Souza, que sentiu um desconforto muscular e foi vetado.
Sem o centroavante de referência, o técnico Roger Machado escala Elias para manter a característica do time.
Outro jogador que não poderá disputar a partida de estreia é o lateral-direito Edilson, que foi expulso no último jogo pelo Avaí na temporada passada e está suspenso.
Confira a provável escalação do Grêmio: Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello e Lucas Silva; Campaz, Ferreira e Elias. Técnico: Roger Machado.
Crédito: (Foto:LucasUebel/Grêmio

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