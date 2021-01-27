Confira a provável escalação do CSA para a 'decisão' contra o Náutico

Crédito: Reprodução/Ascom CSA

A próxima sexta-feira é decisiva para o CSA. Na 5ª colocação da Série B, o Azulão precisa vencer o Náutico nos Aflitos e torcer pelo tropeço do Juventude para sacramentar a sua volta à elite do futebol nacional.

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Para o duelo longe de casa, o técnico Mozart terá que pensar em mudanças na defesa e ataque, já que ele não poderá contar com duas peças importantes suspensas.

No miolo de zaga, Luciano Castán é a baixa. Em seu lugar, Filemon é o favorito. No sistema ofensivo, Pimpão também está fora. Sendo assim, Rafael Bilu pode ficar com a vaga.

Paulo Sérgio

Se Pimpão está off da rodada final, ao menos o artilheiro Paulo Sérgio está mais que confirmado para retornar ao trio ofensivo e tentar marcar os gols do acesso.