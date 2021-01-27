Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Confira a provável escalação do CSA para a 'decisão' contra o Náutico

Técnico Mozart terá que quebrar a cabeça para montar o seu time, que vai em busca do acesso à elite do futebol nacional...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2021 às 16:17

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 16:17

Crédito: Reprodução/Ascom CSA
A próxima sexta-feira é decisiva para o CSA. Na 5ª colocação da Série B, o Azulão precisa vencer o Náutico nos Aflitos e torcer pelo tropeço do Juventude para sacramentar a sua volta à elite do futebol nacional.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
Para o duelo longe de casa, o técnico Mozart terá que pensar em mudanças na defesa e ataque, já que ele não poderá contar com duas peças importantes suspensas.
No miolo de zaga, Luciano Castán é a baixa. Em seu lugar, Filemon é o favorito. No sistema ofensivo, Pimpão também está fora. Sendo assim, Rafael Bilu pode ficar com a vaga.
Paulo Sérgio
Se Pimpão está off da rodada final, ao menos o artilheiro Paulo Sérgio está mais que confirmado para retornar ao trio ofensivo e tentar marcar os gols do acesso.
Veja a provável escalação: Matheus Mendes, Norberto (Rafinha), Cleberson, Rodolfo Filemon e Diego Renan; Geovane, Yago e Nadson; Gabriel, Bilu e Paulo Sérgio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES tem operação integrada para Festa da Penha e show do Guns N' Roses
Imagem de destaque
Favela 3D e o dever dos governos de ampliar conexões com a sociedade
Imagem de destaque
Baixo Guandu lidera casos de dengue no interior do Estado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados