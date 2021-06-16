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futebol

Confira a provável escalação do Ceará para encarar o Bahia

Sem vencer nos últimos quatro jogos, o Vozão precisa do triunfo de qualquer maneira na Arena Castelão...

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 18:45

LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 18:45
Crédito: (Israel Simonton/Ceará SC
Após dois dias de treinos o Ceará volta a campo na quinta-feira e a missão é espantar a crise de qualquer maneira diante do Bahia, na Arena Castelão.
+ Portal põe Diego Alves na mira da Juventus, Sergio Ramos deixa o Real Madrid, Diego Costa fechando com novo clube… O Dia do Mercado
Pressionado, o técnico Guto Ferreira realizou ajustes na equipe e espera que o Vozão possa apresentar um futebol melhor dentro das quatro linhas.
Vale lembrar, que após a estreia na vitória contra o Grêmio, o Alvinegro não conseguiu vencer o Santos e Chapecoense.
Vina
Principal nome do time, Vina permanece fora do time titular. Ele não vive um bom momento e no desembarque do Vozão, na última segunda-feira, o atacante foi cobrado por torcedores.
Confira a provável escalação do Ceará: Richard (Vinícius), Gabriel Dias, Klaus, Messias, Bruno Pacheco; Oliveira, Fernando Sobral, Jorginho; Lima, Rick, Vizeu.

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