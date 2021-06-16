Confira a provável escalação do Ceará para encarar o Bahia

Crédito: (Israel Simonton/Ceará SC

Após dois dias de treinos o Ceará volta a campo na quinta-feira e a missão é espantar a crise de qualquer maneira diante do Bahia, na Arena Castelão.

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Pressionado, o técnico Guto Ferreira realizou ajustes na equipe e espera que o Vozão possa apresentar um futebol melhor dentro das quatro linhas.

Vale lembrar, que após a estreia na vitória contra o Grêmio, o Alvinegro não conseguiu vencer o Santos e Chapecoense.

Vina

Principal nome do time, Vina permanece fora do time titular. Ele não vive um bom momento e no desembarque do Vozão, na última segunda-feira, o atacante foi cobrado por torcedores.