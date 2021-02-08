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futebol

Confira a provável escalação do Ceará diante do São Paulo

Sem vencer nos últimos dois confrontos, o Vozão vai até o Morumbi encarar o Tricolor...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 17:09

LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 17:09
Crédito: Felipe Santos/Divulgação/Ceará
Após duas derrotas consecutivas, o Ceará volta a campo nesta quarta-feira para encarar o São Paulo, no Morumbi. A expectativa da comissão técnica de Guto Ferreira é que o time possa se aproveitar do momento ruim do rival e consiga uma boa vitória.
+ Clubes brasileiros entram em Top 20 mundial de mais interações no Twitter em janeiro; veja ranking
Apesar do otimismo, o Vozão terá desfalques no sistema defensivo. Bruno Pacheco, Tiago e Luiz Otávio apresentaram problemas musculares nos últimos dias e devem ficar de fora.
Caso o trio realmente não possa entrar em campo, Guto Ferreira terá apenas o goleiro Richard e o lateral-direito Samuel Xavier como titulares.
+ CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Veja a provável escalação: Richard; Samuel Xavier, Klaus (Tiago Pagnussat), Eduardo Brock (Luiz Otávio) e Bruno Pacheco (Kelvyn ou Alyson); Fabinho e Fernando Sobral; Léo Chu, Vina e Lima; Cléber.

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