Confira a provável escalação do Ceará diante do São Paulo

Crédito: Felipe Santos/Divulgação/Ceará

Após duas derrotas consecutivas, o Ceará volta a campo nesta quarta-feira para encarar o São Paulo, no Morumbi. A expectativa da comissão técnica de Guto Ferreira é que o time possa se aproveitar do momento ruim do rival e consiga uma boa vitória.

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Apesar do otimismo, o Vozão terá desfalques no sistema defensivo. Bruno Pacheco, Tiago e Luiz Otávio apresentaram problemas musculares nos últimos dias e devem ficar de fora.

Caso o trio realmente não possa entrar em campo, Guto Ferreira terá apenas o goleiro Richard e o lateral-direito Samuel Xavier como titulares.

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