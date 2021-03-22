Confira a nova camisa dois do Manchester United para 21/22

Vazou a nova camisa do Manchester United para a temporada 2021/2022. O novo fardamento irá substituir a polêmica vestimenta de zebra que virou alvo de piadas nesta temporada. O uniforme faz referência ao que foi utilizado no início da década de 1990.Nas redes sociais, os torcedores dos Diabos Vermelhos aprovaram o modelo retrô, que também irá contar com o antigo símbolo da Adidas no peito. O design ainda não possui a logo da TeamViewer, nova patrocinadora do clube inglês.