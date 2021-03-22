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Confira a nova camisa dois do Manchester United para 21/22

Novo fardamento dos Red Devils vazou nesta segunda-feira e faz referência a uniforme da década de 1990. Camisa utiliza as cores do rival Manchester City...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 12:27

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 12:27
Crédito: Nova camisa dois do Manchester United irá substituir a preta e branca desta temporada (Reprodução/Twitter
Vazou a nova camisa do Manchester United para a temporada 2021/2022. O novo fardamento irá substituir a polêmica vestimenta de zebra que virou alvo de piadas nesta temporada. O uniforme faz referência ao que foi utilizado no início da década de 1990.Nas redes sociais, os torcedores dos Diabos Vermelhos aprovaram o modelo retrô, que também irá contar com o antigo símbolo da Adidas no peito. O design ainda não possui a logo da TeamViewer, nova patrocinadora do clube inglês.
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O novo uniforme ainda não foi confirmado oficialmente pelo Manchester United. Apesar de usar as cores do rival Manchester City, o termômetro dos fãs foi positivo e muitos disseram que há uma melhoria em relação ao atual modelo.

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