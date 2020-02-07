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Confira a galeria de fotos da classificação do Vitória na Copa do Brasil

Após susto no início da partida, Alvianil se supera e despacha o CSA da competição nacional

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 00:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 00:53

Vitória supera o CSA e avança na Copa do Brasil

Com gols de Cássio e Edinho, o Vitória venceu o CSA por 2 a 1 e se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil. Confira as fotos de Carlos Alberto Silva.

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