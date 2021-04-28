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futebol

Confira a escalação do Grêmio para encarar o Lanús

Tricolor poderá contar com o zagueiro e capitão Geromel, que se recuperou de lesão...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 18:52

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 18:52
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Após vencer o La Equidad na estreia da Copa Sul-Americana, o Grêmio volta a campo pelo torneio continental nesta quinta-feira e o compromisso é o Lanús, na Argentina.
+ Chelsea pensa em opções para o ataque, Sancho atrai o interesse de gigante inglês… O Dia do Mercado
De volta ao palco onde faturou o tricampeonato da Libertadores, o Tricolor deve ter algumas novidades na equipe titular, que já pensa na semifinal do Gauchão.
Geromel e Maicon
De molho por conta de lesões, a dupla foi relacionada para o duelo e tem tudo para ganhar uma vaga na equipe titular. Caso isso ocorra, será uma forma de Tiago Nunes avaliar a dupla de perto para a reta final do estadual.
Confira a provável escalação do Grêmio: Brenno; Rafinha, Geromel, Ruan e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Matheus Henrique, Léo Pereira, Jean Pyerre e Ferreira; Diego Souza.

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