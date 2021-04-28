Confira a escalação do Grêmio para encarar o Lanús

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Após vencer o La Equidad na estreia da Copa Sul-Americana, o Grêmio volta a campo pelo torneio continental nesta quinta-feira e o compromisso é o Lanús, na Argentina.

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De volta ao palco onde faturou o tricampeonato da Libertadores, o Tricolor deve ter algumas novidades na equipe titular, que já pensa na semifinal do Gauchão.

Geromel e Maicon

De molho por conta de lesões, a dupla foi relacionada para o duelo e tem tudo para ganhar uma vaga na equipe titular. Caso isso ocorra, será uma forma de Tiago Nunes avaliar a dupla de perto para a reta final do estadual.