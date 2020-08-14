Confiante, Robinho é apresentado ao Grêmio

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

A sexta-feira do Grêmio é com novidade. Se por um lado o clube se despediu de Everton Cebolinha, por outro apresentou o meia Robinho, que estava livre no mercado após a saída do Cruzeiro.Contente pela oportunidade, o meio-campista concedeu a sua primeira coletiva, vestiu a camisa Tricolor e mostrou muita vontade de brigar pela posição no time titular.

‘Estou dando um salto na carreira. É um grande clube. Sempre tive vontade de jogar aqui. A torcida sempre apoia. Fisicamente estou um pouco abaixo dos jogadores. Continuarei trabalhando firme e forte. Estou muito feliz em estar aqui. Aceitei imediatamente a proposta e espero ter muito sucesso aqui’, afirmou.

No Grêmio, Robinho terá uma concorrência dura na posição de armador. Além do titular Jean Pyerre, o elenco conta com Tiago Neves.