Confiante no trabalho do Vizela, Cassiano fala sobre desejo de crescimento da equipe na época

Hoje vestindo a camisa do Vizela, o atacante Cassiano, ex-Internacional, Paysandu e Fortaleza, pediu intensidade máxima da equipe na sequência da temporada. Segundo o jogador, a ideia de todos é fazer bons jogos nestas próximas semanas para que o grupo possa subir na tabela de classificação da Liga.

+ Lukaku é reintegrado ao elenco do Chelsea e está arrependido das declarações contra Tuchel, diz site - Estamos trabalhando muito para que a equipe possa fazer uma boa sequência nestas próximas semanas para que possamos alcançar uma melhor posição na tabela de classificação da Liga. O plantel está empenhado nisso - afirmou, antes de emendar:

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- Minha ideia é fazer bons jogos com o grupo nestas próximas semanas para ajudar dentro de campo com gols. Estou focado nisso e ciente da minha responsabilidade - concluiu o atacante.